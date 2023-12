Oposição marca data para definir nome para disputar a prefeitura de Campina

Durante café da manhã para lideranças políticas, amigos e a imprensa de Campina Grande, realizado nesta sexta-feira (22), o secretário de saúde da Paraíba e pré-candidato a prefeito da Rainha Borborema, Jhonny Bezerra, fez um balanço das ações de sua pasta, mas também foi provocado a falar sobre política.

Questionado sobre a data para que as oposições decidam sobre o nome ou nomes que vão concorrer à PMCG, Jhonny estabeleceu que até fevereiro a decisão deve ser anunciada.

Ele disse em entrevista repercutida na Caturité FM, que o governador João Azevêdo (PSB), junto com os partidos que formam a sua base, vão informar sobre a escolha.

Segundo Jhonny o arco de alianças de Azevêdo é forte e trabalha para que haja uma unidade para as eleições 2024.

– Até o mês de fevereiro o governador João Azevêdo juntamente com todas as bases, líderes e partidos decidem. Temos hoje uma oposição muito robusta, são mais de 13 partidos. Temos o Fórum Pró-Campina, com PT, PcdoB com Inácio Falcão como pré-candidato, tem o PDT, com André Ribeiro, o Solidariedade na base, o PSOL com Olímpio Rocha como pré-candidato, o Rede, tem os partidos da senadora Daniella Ribeiro que também é uma pré-candidata, PP, PSD, o PSB também que colocamos o nosso nome à disposição e o Republicanos de Adriano e Murilo Galdino. Somos um time muito aguerrido e o nosso objetivo é trazer unidade – frisou.

Confira a declaração completa:

