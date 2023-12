Veneziano: “MDB deve disputar pelo menos 80 prefeituras em 2024”

O senador e presidente do MDB na Paraíba, Veneziano Vital do Rêgo, fez projeções para as eleições 2024 durante entrevista nesta sexta-feira (22), na Rádio Caturité FM.

Ele falou sobre o crescimento do partido e disse que a legenda já tem quase trinta prefeitos filiados.

Ainda conforme Veneziano, o MDB pretende pleitear disputa em oitenta prefeituras paraibanas em cabeça de chapa e vice.

– O MDB cresceu. Hoje somos vinte e oito prefeitos filiados e a meta é eleger pelo menos 40 nas eleições de 2024. É possível sim porque estamos construindo parcerias e onde não pudermos ter cabeça de chapa, vamos indicar a vice. Vamos colocar o partido de volta ao patamar que ele ocupava. Vamos disputar pelo menos 80 prefeituras – assegurou.