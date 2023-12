João descarta apego a ‘picuinhas’: “Fazemos gestão para o estado”

O governador João Azevêdo (PSD) esteve em Campina Grande e declarou que não se apega a pequenos detalhes da política e administra o estado como um todo por igual.

Ele frisou, em entrevista a uma emissora de rádio, que trabalha por Campina Grande independente do posicionamento político ou do partido do prefeito do município.

“Não pesa nem a opinião do prefeito e nem o partido político que o prefeito pertence. Fazemos gestão para o estado”, disse.

Sobre a obra do Centro de Convenções de Campina Grande, Azevêdo rechaçou a tese de “pai de obra” e disse que a ação conta com um investimento de R$140 milhões.

Também declarou que o governo federal ajudou com apenas R$50 milhões, colocados em sua maioria por parlamentares paraibanos.

“A obra está sendo realizada pelo esforço verdadeiro de muita gente”, colocou.