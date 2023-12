Bate-boca entre parlamentares paraibanos no Senado

O deputado paraibano Lindbergh Farias (PT-RJ) literalmente bateu boca ontem com a presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso, senadora paraibana Daniella Ribeiro (PSD), sobre cortes no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Daniella afirmou que se sentiu “aviltada” pelas críticas e pediu respeito.

Durante a discussão, o petista chegou a dizer que Daniella não havia tido a “capacidade” de entender um comentário que ele havia feito sobre um anúncio do PAC no Rio de Janeiro.

Leia mais sobre o bate-boca lendo a coluna Aparte desta sexta-feira, com o jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a coluna completa desta sexta-feira, acesse aqui.