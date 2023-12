O deputado estadual Adriano Galdino (Republicanos) considerou que a oposição está atrasada na definição do nome que vai disputar as eleições em Campina Grande no próximo ano.

Ele disse que o que resta é aguardar a definição do nome, que será tomada no próximo ano em conjunto com todos os agentes que fazem parte da oposição.

“Já deveria ter ocorrido. Eu penso mais rápido, mas os outros atores pensam que devem tomar a decisão no ano que vem”, disse.