Vereadora observa clima respeitoso na Câmara de Campina Grande

Em entrevista à rádio Campina FM nesta quinta-feira (21), a vereadora Valéria Aragão, que reassumiu seu posto no plenário da Câmara Municipal de Campina Grande, após um período atuando como Secretária Executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária do Governo Estadual, falou sobre a relação entre as bancadas de situação e oposição na Casa de Félix Araújo.

A vereadora retornou à Câmara ao lado de outros quatro vereadores que assumiram seus cargos após a cassação de quatro parlamentares e a retotalização dos votos.

Quanto à dinâmica entre a oposição e os membros da bancada de situação, a vereadora observou que o clima é respeitoso. “O clima é respeitoso. A bancada de oposição é forte. Estamos recebendo esses quatro novos nomes. É uma bacana coesa, forte e tranquila. Temos um respeito aos membros da situação, afirmou”.

A vereadora ressaltou o respeito aos membros da situação e afirmou que, apesar de não haver conflitos, existem debates em prol do bem da cidade. “Temos uma bancada seleta e preparada. Não existe briga, mas existem embates pelo bem de Campina Grande”, concluiu.