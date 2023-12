O vereador Olímpio Oliveira (União Brasil), autor da proposta que alterou a Lei Orgânica e instituiu a Emenda Impositiva na Câmara Municipal de Campina Grande, em que 1,2% das receitas do Orçamento Municipal 2024 serão aplicados conforme os vereadores, comemorou a conquista, que, segundo ele, é o projeto mais importante aprovado na casa no ano de 2023.

Em entrevista à reportagem da Rádio Caturité FM, o vereador explicou como serão destinados os valores e que com o orçamento impositivo, os colegas não vão precisar se sujeitar a votar projetos do Executivo contra a vontade ou fingir simpatia para conseguir indicação para uso dos recursos na cidade.

Para Olímpio, o Legislativo ganha muito com o orçamento impositivo, que servirá para que os vereadores indiquem ao prefeito ações e o mesmo tem obrigação de cumprir de acordo com o valor orçado e indicado.

Veja no vídeo abaixo a entrevista completa:

*Vídeo: Paraibaonline

