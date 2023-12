Líder do governo justifica voto contra emendas impositivas na CMCG

O vereador Luciano Breno, líder do governo na Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo, se posicionou contra as emendas impositivas, em que os vereadores têm direito a destinar uma parcela do orçamento municipal de 2024.

À equipe da Rádio Caturité FM, ele justificou seu voto contrário, alegando que era preciso mais tempo para discutir o assunto.

– Eu me posicionei e disse que o meu voto seria contrário. Eu sou simpatizante das emendas impositivas, mas é preciso fazer um estudo de impacto e pedi para adiar a votação para discutir mais e votar com segurança – frisou.

Veja no vídeo abaixo a justificativa completa:

*Vídeo: Paraibaonline

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui