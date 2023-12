A vereadora Valéria Aragão (PTB) retomou na primeira semana de dezembro as suas atividades no plenário da Câmara Municipal de Campina Grande, após um período atuando como secretária executiva de Segurança Alimentar e Economia Solidária do governo estadual.

Em entrevista à Rádio Campina FM nesta quinta-feira (21), a vereadora reafirmou sua atuação na oposição ao prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) e fez uma avaliação crítica da atual administração. “É preciso que as iniciativas cheguem efetivamente ao povo. Não adianta a gente publicar algo que não chega ao povo”, afirmou.

Em sua fala, a vereadora criticou a condução do programa Saúde de Verdade. “Tomemos, por exemplo, o programa Saúde de Verdade. Nós precisamos que a população tenha acesso a saúde e educação com dignidade, é preciso que a gente tenha uma ação melhor em Campina Grande”, concluiu.