A vereadora Eliza Virgínia, que além de fazer parte da base governista na Câmara Municipal de João Pessoa é do mesmo partido do prefeito Cícero Lucena, o Progressista, não quer nem ouvir falar de qualquer aproximação ao Partido dos Trabalhadores na capital paraibana, muito menos com o presidente Lula.

Sobre o posicionamento do prefeito Cícero Lucena, que quer buscar um entendimento com os petistas de João Pessoa para ampliar o leque de apoio à sua reeleição, a vereadora torceu o nariz e disse que não estará neste mesmo palanque em 2024.

“É um problema do Cícero. Eu faço campanha contra e nunca vou deixar de fazer campanha contra Lula e contra esse desgoverno. Não sou favorável de forma alguma e posso até ser expulsa do partido”, disse.

Indagada se Lula vier fazer campanha para Cícero Lucena em 2024, a vereadora afirmou categoricamente que não vai estar neste palanque.