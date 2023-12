Vereador governista sobe à tribuna para proclamar “independência”

Ao ocupar novamente a tribuna, nesta terça-feira, o vereador Márcio Melo (primo do deputado Romero Rodrigues) afirmou que o (agora) ´G6´ (R6) é “um grupo independente e vai tomar as decisões que devem ser tomadas; vai votar as matérias (ou não votar) se achar que deve”.

“Não vamos ser pautados” – exclamou Márcio, para emendar: “Vamos trabalhar para aumentar, cada vez mais, a nossa bancada. Vão vir mais vereadores. Podem até alguns vereadores receberem pressão para sair do bloco. Mas eu fico (até só) nele. Este é o nosso RECADO!”.

“Valeu Márcio Melo!” – bradou a vereadora Jô Oliveira.

“Parabéns pela postura”, reforçou Bruno Faustino, acrescentando uma sutil dúvida: “Fica difícil de entender se é um bloco independente ou mais um que defende o prefeito”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

