Prefeito de João Pessoa quer o PT no apoio à reeleição em 2024

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), fez uma avaliação positiva do governo Lula para com a administração da capital paraibana e quer o apoio do PT à sua reeleição em 2024.

Em entrevista à imprensa nesta terça-feira (19), o prefeito disse que tem sinalizado para o Partido dos Trabalhadores, que se os partidários quiserem discutir a cidade de João Pessoa, ele está à disposição.

O prefeito lembrou que já tem o PSB na sua base de apoio, que é também da base de Lula.

“Nós temos o próprio PP, no qual a grande maioria parlamentar vota com o governo Lula. Então, qual o problema de nós convivermos aqui?”, indagou.