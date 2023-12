Líder da Oposição critica lei que concede título de cidadania paraibana a Flávio Dino

Foi publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba desta quarta-feira (20), o Projeto de Lei de autoria do deputado Dr. Romualdo Souza (MDB), sancionado pelo governador João Azevedo (PSB), que concede o título de Cidadão Paraibano a Flávio Dino, futuro ministro do STF.

O projeto foi duramente criticado pelo líder da oposição, deputado Wallber Virgolino (PL), que considerou a aprovação uma página negra escrita pelo Poder Legislativo, especialmente, porque é dada uma honraria para alguém que nunca contribuiu para o engrandecimento e divulgação do Estado da Paraíba.

“O que esse cidadão fez pela Paraíba foi quando foi presidente do consórcio nordeste, o governo do Estado adquiriu os respiradores e nunca foram entregues. Esse é o legado que Dino deixa para o povo paraibano e para a Paraíba.”, disse.

Para o deputado, Dino foi colocado no STF pelo presidente Lula para defender bandeiras partidárias, para destruir a família, os preceitos morais e religiosos.

”Essa é a contribuição que Flávio Dino deu e vai continuar dando ao estado da Paraíba. Infelizmente, grande parte dos deputados da Paraíba legisla contra o povo paraibano, contra pessoas que querem e fazem a Paraíba crescer. Eu repudio esse título”, destacou.