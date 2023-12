O governador João Azevêdo (PSB) ignorou completamente a afirmação do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que disse que o deputado federal Romero Rodrigues está mais que sólido na sua base aliada à reeleição, e que o resto não passa de futrica da oposição que vem plantando a cizânia.

Indagado pela imprensa, nesta quarta-feira (20), sobre a afirmação do prefeito campinense, o governador se limitou a dizer um ‘tá”.

Contudo, o governador falou sobre a preparação do PSB para as eleições de 2024, sobretudo em Campina Grande, e disse que o partido vem se preparando e que já foi feito o mapeamento de todo o estado.

Segundo ele, Campina Grande estará com um nome do PSB e que vai discutir, até janeiro, o melhor representante. Azevêdo destacou que não será a vaidade pessoal de ninguém que vai fazer se colocar na condição de candidato e que isso vai depender da própria condição desta pessoa durante o processo.

“Vamos, a partir de janeiro sentar com as lideranças de cada município para definir as estratégias. Haverá local em que nós teremos candidatura, haverá local onde nós apoiaremos outras candidaturas de partidos aliados. Tudo é feito em consenso e vai ser definido a partir do início do próximo ano”, destacou.