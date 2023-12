Aparte: Congresso Nacional avança no controle do orçamento federal

Reportagem do jornal O Globo mostra que as ofensivas do Congresso Nacional para ter mais controle do orçamento fizeram mais do que dobrar o valor disponível para parlamentares nos últimos dez anos.

Em 2014, último ano em que as emendas não precisaram ser obrigatoriamente pagas pelo governo, congressistas tinham direito a R$ 26 milhões.

Em 2024 a média será de R$ 58 milhões por deputado, podendo chegar (pelo menos) a R$ 100 milhões por senador.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

