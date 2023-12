Senadora apresenta o novo diretório do PSD na capital paraibana

A senadora Daniella Ribeiro, presidente estadual do PSD-PB, apresentou no último sábado (16), o novo diretório do partido em João Pessoa. O novo presidente é Antônio Arroz, liderança política com forte atuação na capital.

Daniella destacou a importância do evento de hoje e deu as boas-vindas ao novo presidente da legenda municipal.

Arroz, em sua fala, agradeceu a confiança da senadora por assumir a presidência municipal do partido. “Agradeço imensamente à senadora por me deixar conduzir o PSD, esse partido que só cresce, e iremos retribuir à altura”, destacou.

Tomaram posse hoje: Antônio Alves Cavalcante Filho (Arroz) – presidente; Pedro Cruz da Silva – vice-presidente; Abraão Cavalcanti de Lacerda, primeiro tesoureiro; Mauricelia Marques da Costa, segunda tesoureira; e Kelly Helen da Silva Araújo, secretária-geral.

O evento de anúncio aconteceu no auditório do Senac, no Centro de João Pessoa, e contou com a presença de autoridades como o vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro; o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena; o vice-prefeito Léo Bezerra; o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Dinho Dowsley; a presidente do PSD em Campina Grande, Eva Gouveia; o secretário Diego Tavares; a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Vaulene Rodrigues; o superintendente Federal da Pesca e Aquicultura, Pablo Gouveia; o secretário de Estado, João Paulo Freire; o vereador Thiago Lucena; dentre outros.