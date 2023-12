Deputado elogia trajetória de Romero Rodrigues

Na última entrevista concedida à imprensa na Paraíba, o deputado federal Leonardo Gadelha, membro do Podemos, abordou diversos temas, incluindo a ausência no evento de filiação de Bruno Cunha Lima ao União Brasil e as especulações em torno de Romero Rodrigues.

Gadelha ressaltou que já havia programado uma viagem de férias com sua filha, antecipadamente agendada há mais de dois meses.

Apesar de não ter estado presente fisicamente, ele desejou sucesso e destacou a importância da união do grupo político em Campina Grande.

Quando questionado sobre as especulações em torno de uma possível candidatura de Romero Rodrigues em Campina Grande, Gadelha não poupou elogios ao político.

Ele descreveu Romero como um político com uma trajetória exemplar, destacando seus mandatos como vereador, deputado federal e duas vezes prefeito de Campina Grande.

Gadelha ressaltou o respeito conquistado por Romero ao longo de sua carreira e sua contribuição significativa para a cidade.

Ao ser questionado sobre a posição do partido em relação a uma eventual candidatura de Romero Rodrigues, o deputado enfatizou que Romero tem autonomia para tomar decisões e não depende da anuência da direção estadual do Podemos.

Ele salientou que a relação entre as partes é direta, e publicamente ele continua a defender a unidade do grupo, expressando o desejo de que permaneçam juntos em Campina Grande.