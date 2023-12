Senador Veneziano: “Não há espaço para sentimentos que apequenem Campina”

Presidente estadual do MDB, o senador Veneziano Vital observou em seu pronunciamento na solenidade de filiação do prefeito campinense Bruno Cunha Lima ao União Brasil, neste domingo, que “este ambiente é o prenúncio” do êxito eleitoral no ano que vem.

“A minha presença, é a presença do MDB”, que novamente expressa – ressaltou o senador – “o comprometimento com a gestão” do prefeito Bruno.

O ´V´ citou novamente que o apoio à atual gestão campinense decorre de uma colaboração “sem nenhuma condicionante”.

Ele enalteceu o “sentimento de unidade” que se verificava na solenidade de filiação, que “vai além deste momento”.

“Não há espaço para sentimentos que apequenem Campina; são sentimentos que muitas vezes tentam produzir desunião, e que não cabem neste instante”, cravou Veneziano.

Na parte final de seu pronunciamento, Veneziano frisou que “Bruno engrandece a toda e qualquer legenda”.

“Não fiquemos neste momento. Saiamos daqui com o sentimento de participação até a chegada de 2024”, arrematou o ´V´.

*com informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

