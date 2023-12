Republicanos apressa rodízio e mais dois suplentes assumem mandatos na ALPB antes do recesso

Os deputados estaduais Francisca Motta e Bosco Carneiro, ambos do Republicanos, tiraram licenças de 121 dos mandatos a partir desta terça-feira (19), para ceder vez aos suplentes,o advogado Juscelino do Peixe e a ex-prefeita do município de Boa Ventura, Leonice Lopes.

Os parlamentares cumprem o acordo formalizado pelo partido para da vez aos que ficaram na coligação como suplentes.A posse de ambos deve acontecer nesta nesta terça-feira (19), às 10 horas, durante a sessão itinerante da Assembleia Legislativa da Paraíba no município de Conceição, no sertão do estado.

A Assembleia Legislativa deve encerrar os trabalhos legislativos também durante sessão itinerante a ser realizada no município de Itaporanga, com a possível votação da LOA – Lei do Orçamento Anual, que estima que estima as receitas e fixa as despesas públicas do exercício financeiro de 2024 orçado em R$ 19,4 bilhões.

O suplente Juscelino do Peixe disse nas redes sociais, que estava com o coração cheio de gratidão e com a certeza de um compromisso firme.

“Agradeço a Deus por essa oportunidade e a cada um de vocês por confiarem em mim. Estou pronto para representar nossa amada Paraíba e todos os nossos pescadores, juntos, construiremos um futuro ainda mais justo e próspero”, destacou.

A ex-prefeita Leonice Lopes também agradeceu pela oportunidade de estar no Poder Legislativo.

“Obrigada mais uma vez Paraiba, principalmente meus amigos do Vale do Piancó! À luta segue em frente, e a confiança de vocês é o que nos fortalece”, ressaltou.