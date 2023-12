As especulações acerca das eleições de 2026 já começam a surgir e, na Paraíba, a expectativa gira em torno da possível candidatura do atual governador João Azevêdo (PSB) ao Senado.

Segundo o que contou o próprio João, durante passagem por Campina Grande na última sexta-feira (15), é natural que ele se coloque à disposição para a disputa como senador, mas não é uma obrigação que ele precise cumprir.

Ele deixou claro que só deverá deixar o governo para disputar a senatória se os aliados estiverem dispostos a levar o projeto adiante.

– Eu não terminei nem o primeiro ano da segunda gestão e já querem saber se em 26 eu vou estar nessa condição. E digo claramente, se em 2026 as condições me derem essa tranquilidade, eu serei candidato, meu nome estará à disposição do partido, é natural, mas não é obrigatório. Só acontecerá se todos os aliados estiverem imbuídos de continuar esse projeto que está fazendo muito bem à Paraíba – ressaltou.