Bruno: “Vamos dar uma demonstração de unidade e de união”

O prefeito Bruno Cunha Lima invocou uma frase para iniciar o seu discurso na solenidade de sua filiação ao União Brasil, neste domingo: “A emoção é a disciplina rebelde do meu espírito. Só liberto dos lábios as palavras prisioneiras do coração”.

Ele destacou que “temos uma responsabilidade muito grande, que vai além da dimensão do que a gente possa pensar ou fazer”.

Ato contínuo, grifou que “sementes estão sendo plantadas”.

“Acima de qualquer ser humano, existe uma mão que nos governa e nos dirige e nos protege. E esta mão atende pelo nome de Jesus Cristo”, asseverou BCL.

Conforme Bruno, “é por cada pessoa de Campina que a gente acorda cedo e dorme tarde. Vamos dar uma demonstração de unidade e de união, não em torno de Bruno, mas em torno de Campina”.

O prefeito disse que os deputados Tovar Correia Lima (PSDB) e Romero Rodrigues (Podemos) “justificaram as suas ausências”.

Ele agradeceu às lideranças políticas e militantes de seu agrupamento, inclusive as que já partiram: “Todos representam uma parcela importante que nos trouxe até aqui. Ninguém vence sozinho (…) Chegamos aqui com uma história que nos antecede”.

Bruno disse que “o mesmo time que nos trouxe até aqui é o que vai continuar governando conosco e que vai vencer as eleições de 2024. Time que joga unido, ganha unido”

“Muito mais do que uma aspiração pessoal ou política (…) Meu desafio é devolver a Campina tudo que ela nos entrega a vida toda (…) Antes de qualquer coisa, este é um time honesto e sincero”, avançou BCL.

Acerca da opção pelo União Brasil, o prefeito disse que “tenho a convicção de que fiz a melhor escolha”.

Ele anunciou “lealdade ao nosso partido para a eleição de 2024 e todas as que vierem pela frente”.

O prefeito externou a sua gratidão aos senadores Efraim e Veneziano com relação aos pleitos da cidade que tem encaminhado: “Nenhum dos apelos que fiz por Campina foram recusados”.

Ainda Bruno: “Que este dia de hoje não seja só um marco de nossa filiação, mas seja o acendimento da chama da nossa vitória; da vitória da honestidade (…) Sejamos multiplicadores das boas notícias (…) Campina é grande, mas pode ser cada vez maior”.

*notas repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

