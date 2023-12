O prefeito Bruno Cunha Lima “chega ao União Brasil para ser um dos principais quadros do partido”, destacou neste domingo o secretário-geral da legenda – e ex-prefeito de Salvador (BA) -, ACM Neto.

O dirigente partidário disse que a meta do União Brasil é eleger – pelo menos – 500 prefeitos no pleito do próximo ano.

ACM esteve neste domingo em Campina Grande prestigiando a filiação de Bruno ao União Brasil.

Assista a entrevista: