Senador Veneziano evita comentar crise na base governista

O senador Veneziano Vital (MDB) passou ao largo da contenda envolvendo o prefeito Bruno Cunha Lima e o seu antecessor Romero Rodrigues.

“Não falo, porque efetivamente não participo dessas discussões. O que nos cabe é ajudar Campina Grande e colaborar com a gestão”, asseverou.

Ainda o ´V´: “Aquilo que pensa o ex-prefeito (Romero) e o que haverá de decidir, se vai decidir agora ou só nas vésperas das convenções, isto não me cabe. Não quero, não me cabe ficar opinando neste processo. Essa condução é do prefeito Bruno”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

