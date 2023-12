Prefeito de CG nomeia ex-vereador para a presidência da Urbema

O ex-vereador Afonso da Silva Avelino, o Rui da Ceasa, é o novo presidente da Empresa de Urbanização da Borborema (Urbema).

O prefeito Bruno Cunha Lima assinou nesta sexta-feira, 15, o ato de nomeação, que deverá ser publicado na próxima edição do Semanário Oficial do Município.

Tendo sido eleito nos pleitos municipais de 2017 e 2021, Rui da Ceasa, Rui da Ceasa há várias décadas desempenhou um importante papel como representante dos comerciantes, principalmente no segmento comercial ligado ao varejo e de hortifruti.

À frente da Urbema, o ex-vereador assegura que vai prestigiar o corpo técnico da empresa municipal. Institucionalmente, também já anunciou que vai focar na ampliação de parcerias, dentro do próprio Município e com perspectivas de fechar contratos de engenharia e consultorias com outras prefeituras e autarquias.