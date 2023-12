Marinaldo Cardoso: “Agradeço ao amigo Romero Rodrigues a receptividade”

Após compromisso em São Paulo nesta quinta-feira, onde visitou a direção da empresa Alpargatas acompanhado pelo deputado estadual Tovar Correia Lima, o presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Marinaldo Cardoso, cumpriu agenda nesta sexta-feira, 15/12, em Brasília, ao lado do deputado federal Romero Rodrigues.

Na capital da Nação, o presidente do poder legislativo campinense participou do Salão Nacional do Turismo pela manhã e acompanhou, à tarde, a votação da reforma tributária na Câmara, inclusive dialogando com os deputados federais paraibanos Hugo Motta e Aguinaldo Ribeiro.

Juntamente com Romero, Marinaldo também se reuniu com o diretor-presidente da Geap Saúde, Douglas Vicente Figueredo, a fim de tratar da possibilidade de convênio em benefício dos servidores da Câmara.

A Geap é uma fundação que atua há mais de sete décadas como um plano de saúde voltado para os servidores públicos.

“Agradeço ao amigo deputado Romero pela receptividade e acompanhamento na agenda da capital federal, onde pudemos tratar de temas importantes do interesse da cidade e, particularmente, também dos nossos servidores”, frisou o presidente da Câmara Municipal.