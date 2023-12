João Azevedo e Cícero Lucena ´isolam´ direção do PSB na Paraíba

O prefeito pessoense Cícero Lucena (PP) disse que está à disposição para tratar – com o governador João Azevedo – dos espaços que o PSB deseja ocupar na prefeitura.

“Na hora que o governador desejar, estamos abertos”, salientou.

De sua parte, e de maneira pioneira, João Azevedo tratou de assumir as rédeas deste processo e avisou ontem que muito em breve a imprensa vai saber sobre as discussões da relação do PSB com a gestão de Cícero.

Por dedução, parece que o deputado federal Gervásio Maia, presidente do PSB/PB, ficará à margem dessas discussões partidárias com o prefeito pessoense.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

Aparte: as faíscas estão virando labaredas em Campina Grande (paraibaonline.com.br)