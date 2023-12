Ex-vereadora é nomeada como secretária adjunta de Saúde de Campina Grande

A ex-vereadora Carol Gomes foi nomeada pelo prefeito Bruno Cunha Lima nesta sexta-feira, 15, como a nova secretária adjunta de Saúde de Campina Grande.

O ato de nomeação de Carol será publicado na próxima edição do Semanário Oficial do Município.

Carol Gomes é formada em fisioterapia pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, e desde 2004 dedicou sua carreira profissional à saúde pública. Ela é esposa de André Gomes, prefeito de Boa Vista.

Dos seus 45 anos, 20 deles são de batalha em prol dessa área, militando por um SUS pleno e eficaz. Ela é especialista em Saúde da Família e Saúde Mental, foi fisioterapeuta voluntária do Centro Campinense de Intervenção Precoce, anexo ao Instituto de Saúde Elpídio de Almeida – ISEA.

Atuou como fisioterapeuta do Caps Infantil Centro Campinense de Intervenção Precoce (Capsinho), onde fez parte da equipe fundadora, e ainda atuou como coordenadora adjunta do segundo Curso de Especialização em Saúde Mental do órgão, numa parceria entre a Prefeitura de Campina Grande e a Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.

Na Unesc Faculdades foi coordenadora da Clínica Escola e de Estágio Supervisionado em Fisioterapia, professora, gerente e diretora administrativa.

Foi fisioterapeuta do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica – NASF, nos municípios de Queimadas e Campina Grande. Foi secretária de saúde de Boa Vista. Como vereadora, foi presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Campina Grande.