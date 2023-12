Novo deputado despacha com João Azevedo antes de tomar posse

Mais um suplente ´desembarcou´ na Assembleia Legislativa.

Desta vez foi José Airton Pires de Sousa, do União Brasil, ex-prefeito da cidade de São João do Rio do Peixe (antiga Antenor Navarro).

Ele substituirá ao longo dos próximos quatro meses o deputado ´Gilbertinho´.

Apesar de o seu partido fazer oposição ao governador, Airton já antecipou que integrará a base governista.

Antes mesmo de ser empossado, o novo deputado teve uma audiência com João Azevedo.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

