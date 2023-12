Os deputados que integram o bloco de oposição na Assembleia Legislativa foram recepcionados, na manhã de ontem, pelo líder Wallber Virgolino (PL) com um pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as denúncias que envolvem o Hospital das Clínicas de Campina Grande, alvo de recente operação por parte da Polícia Federal.

“É um governo que deixa um rastro de corrupção por onde passa, e que não aprendeu com os erros da Operação Calvário. Vem cometendo erros sucessivos”, assinalou o deputado.

Quanto à instalação da ´CPI do Hospital Padre Zé´, igualmente de sua iniciativa, Wallber citou que “os requisitos legais nós já preenchemos, com as doze assinaturas. E existem indícios de autoria de materialidade. Espero que não haja nenhum tipo de artimanha por parte do governo estadual”.

“Quem não deve, não teme. Ninguém está acusando ninguém, mas a Assembleia deve fazer a parte dela”, assinalou Wallber.

Quanto à possibilidade de algum deputado recuar na subscrição do pedido de CPI, Wallber Virgolino recorreu a um clássico bordão: “Na política, tudo é possível. A gente hoje não trabalha com esta hipótese”.

Nem toda a bancada de oposição vai apoiar o pedido de instalação da ´CPI do Hospital das Clínicas´.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para a leitura completa da edição desta quarta-feira, acesse aqui.