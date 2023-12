Ex-prefeito assume cadeira na Paraíba como deputado estadual

Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) empossou, na sessão desta quarta-feira (13), o suplente de deputado José Airton Pires de Sousa, que assume vaga deixada pelo deputado Gilbertinho, licenciado por 121 dias para tratamento da saúde. Ambos são do partido União Brasil.

Ex-prefeito do município de São João do Rio do Peixe por dois mandatos, o agora deputado José Airton Pires de Sousa declarou que chega à Casa de Epitácio Pessoa com a experiência de gestor público e de empresário.

“Quero defender as bandeiras da segurança, educação, agricultura, saúde e infraestrutura. Ajudar o povo da Paraíba, o governador João Azevedo. Eu tenho uma bandeira a defender que é a agricultura familiar, o homem do campo, porque eu sou da agricultura familiar”, declarou o parlamentar.