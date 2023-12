O deputado Wallber Virgolino, atualmente filiado ao PL, líder da oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), quer instaurar uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar supostas irregularidades no Hospital das Clínicas, em Campina Grande, gerenciado pelo governo do Estado e que recentemente foi alvo de uma operação da Polícia Federal.

Segundo Wallber, o governo por onde passa deixa um lastro de corrupção, e os deputados devem fazer o seu papel apurando e fiscalizando os danos.

Questionado pela reportagem da Rádio Caturité FM sobre a CPI do Hospital Padre Zé, Virgulino disse que espera não haver interrupções por parte do governo a fim de acabar com as investigações.

O parlamentar também disse que há muitos desafios em liderar a bancada de oposição e que ele não tem interesse em renovar o cargo.

