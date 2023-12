“O grupo de partidos que dá sustentação ao governador João Azevêdo precisa ter uma candidatura competitiva em Campina Grande”.

A afirmação é do deputado federal Hugo Motta (foto), presidente do partido Republicanos na Paraíba.

“Vamos defender, dentro dos partidos (aliados), que afunilemos em torno de uma candidatura (já no 1º turno). Se Romero Rodrigues aceitar o convite, vamos defender o seu nome. Caso ele decida não ser candidato, vamos tratar de outro nome”, situou Motta, em perceptível abrandamento da expectativa com relação à candidatura oposicionista, em 2024, do ex-prefeito campinense.

Segundo o deputado, a prioridade para a legenda na Paraíba, no próximo ano, é João Pessoa.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui.