Relatório de deputado paraibano é aprovado por unanimidade na Comissão Mista do Congresso

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou por unanimidade o relatório do deputado federal Ruy Carneiro, responsável pela área 16 do Projeto de Lei Orçamentária para 2024.

O texto engloba os orçamentos da Presidência da República, Ministério de Relações Exteriores, Controladoria-Geral da União, Gabinete da Vice-presidência da República, Advocacia-Geral da União.

Ruy esclareceu que no relatório também estão inseridos os órgãos do Poder Legislativo, Judiciário, Procuradoria Geral da União e Defensoria Publica da União.

“Os diálogos com os representantes dos poderes foram fundamentais para construção das peças orçamentárias. A aprovação do relatório por unanimidade também reforça todo o empenho para atender tudo aquilo que foi possível dentro do conjunto das emendas individuais e coletivas”, destacou o parlamentar.

Ruy ainda reforçou o empenho para reduzir déficits de orçamento e pessoal, buscando assegurar o bom funcionamento das instituições.

“É preciso garantir o equilíbrio das contas públicas do Brasil. Isso é fundamental para conseguirmos reduzir juros e gerar mais empregos. Por isso, a Câmara Federal deu um grande passo ao aprovar o meu relatório sobre o orçamento do próximo ano. Foi mais um importante avanço em favor do crescimento do país”, enfatizou.

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso também aprovou outros 3 dos 16 relatórios setoriais do Orçamento de 2024. Os outros 12 devem ser aprovados até a próxima quinta-feira. A votação do relatório-geral está prevista para o dia 20.