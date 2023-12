Deputado reforça importância da unidade na base de Azevêdo

O deputado estadual Tião Gomes, do PSB, enfatizou a necessidade de manter a unidade na base aliada do governador João Azevêdo para assegurar vitórias nos pleitos de 2024 e 2026.

Gomes destacou a importância de não criar obstáculos e de valorizar as lideranças consolidadas no Estado.

“O pensamento de João é que vai vencer. Nós temos um líder e não devemos ficar criando obstáculos ou querer dividir o grupo. Temos duas grandes lideranças na Paraíba atualmente: João Azevêdo e Adriano Galdino”, defendeu.

No início do mês, o governador João Azevêdo rebateu a tese de traição dentro de seu grupo político, enfatizando que as relações entre os membros da base aliada estão alicerçadas em bases sólidas.

Azevêdo ainda ressaltou que não está preocupado com as discussões internas, focando na governabilidade e nos desafios que o estado enfrenta.