Daniella Ribeiro: não existe desconfiança de aliados em relação a Lucas Ribeiro

A senadora Daniella Ribeiro (PSD) tratou de amortecer o noticiário adubado nos últimos dias por lideranças do Republicanos, acerca de necessidade de dotar o governador de garantias adicionais para em 2026 tentar um mandato de senador.

“Nunca houve o compromisso do governador de que iria sair para que Lucas (Ribeiro, seu filho e vice-governador) assumisse. Nós não temos nenhuma ansiedade sobre o tema”, enfatizou a senadora.

“Vejo com muita tranquilidade (as declarações), porque os partidos têm a liberdade de expor os seus pensamentos”, assinalou a parlamentar.

A senadora disse que “respeito a decisão do governador (para 2026), porque é uma decisão muito pessoal”, e frisou que “em qualquer situação, a população está vendo o trabalho de Lucas e o meu trabalho (no Senado)”.

A frase final acima denota que Daniella cogita concorrer à reeleição ao Senado em 2026.

A parlamentar acentuou que “as avaliações do PP e do PSD (partidos comandados no Estado por sua família) acontecerão normalmente em 2026”.

A senadora opinou adicionalmente e avaliou que “sou colega de todos e não sinto nas falas (de dirigentes de partidos aliados) nenhum sentimento com relação à falta de confiança em Lucas”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

