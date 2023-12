Vice-prefeito atesta que PSB estaria melhor nas mãos do governador João Azevedo

O presidente do PSB na Paraíba, deputado federal, Gervásio Maia disse em entrevista à imprensa que a troca de comando do partido nunca esteve em pauta e que o governador João Azevedo nunca tratou desse assunto com ele.

Maia disse ainda até que abriria mão da presidência do PSB, não somente para João Azevedo, mas para qualquer um dos que integram o projeto do partido.

“Só que isso não está em discussão dentro do nosso partido”, disse.

Contudo, o vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, disse que se tiver de ser, será, mas acha que seria uma boa oportunidade de o governador assumir o comando do PSB na Paraíba.

“Mas: cabe ao governador, a Gervásio e a Carlos Siqueira, conversarem, discutirem e ver o que é melhor para o nosso partido”, disse.