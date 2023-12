Senadora nega acordo entre o PSB e o PP para eleições 2026

A senadora Daniella Ribeiro (PSD) disse em entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (11), que não há nenhum compromisso firmado com o governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), e o seu grupo político para que o vice-governador do Estado, Lucas Ribeiro, seu filho, assuma o governo e dispute o cargo de governador em 2026.

Segundo ela, essa possibilidade de Azevêdo deixar o governo antes do término do mandato, nunca foi discutida entre eles, mesmo quando se estava montando a chapa de reeleição para o governo do Estado em 2022.

“Nós não temos nenhuma ansiedade sobre esse tema, as eleições ainda serão em 2026. Vamos respeitar a decisão do governador, que é algo muito pessoal, que envolve ainda sua família, seus amigos e pessoas que estão próximas a ele”, comentou a senadora

Para Daniella Ribeiro, em qualquer das situações, o seu grupo político tem seu espaço conquistado, até porque a população sabe do seu trabalho, assim como o trabalho do vice-governador.

“Em 2026 as avaliações dos partidos tanto do PSD, quanto do Progressistas, elas acontecerão naturalmente”, destacou.

Também ressaltou que tem conversado com todos os representantes dos partidos que fazem parte do arco de aliança de Azevêdo e que não não sente nas falas deles nenhum sentimento de falta de confiança em Lucas Ribeiro, sendo assim não se pensaria em ter votado na chapa de 2022.