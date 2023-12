Durante a Conferência Eleitoral do PT, ocorrida no final de semana, em Brasília, o presidente Lula discursou para os dirigentes partidários e projetou que “eu, sinceramente, acho que essa eleição (2024) que vai acontecer, vai ser outra vez Lula x Bolsonaro disputando nos municípios. E vocês sabem que não podem aceitar provocações, ficarem com medo, ficarem com vergonha, enfiar rabo entre as pernas”.

Lula acrescentou: “A gente vai ter que mostrar que queremos exercitar democracia com eleições mais competitivas o possível, mas a gente não vai ter medo de ninguém. Único medo que a gente tem que ter é trair esperança, a expectativa que o povo brasileiro tem no PT, nos nossos aliados, nossos candidatos”.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

