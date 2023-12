As atividades legislativas de 2023 deverão ser encerradas durante sessões itinerantes a serem realizadas nos municípios de Conceição do Piancó e Itaporanga, onde, possivelmente, será votada a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024, que prevê uma receita total de R$ 19,4 bilhões e despesa com igual valor.

O recesso parlamentar começa a partir do próximo dia 20, após a votação do projeto de lei para o exercício financeiro do próximo ano.

Conforme o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino (Republicanos), eles estão com a pauta cheia com mais duas sessões itinerantes já marcadas. “ Temos que encerrar o semestre com cada parlamentar comprometido em contribuir através do legislativo por uma Paraíba melhor e mais justa para todos”, disse

Galdino disse ainda que é possível que a votação da LOA aconteça em Itaporanga, mas vai ouvir ainda a relatora da matéria, deputada Silvia Benjamin. e o presidente da Comissão Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária, Jutay Meneses para fazer um diagnóstico para ao melhor dia de votação da lei.