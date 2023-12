Vereador comenta prévia para escolha do pré-candidato do PT para disputar a PMJP

O vereador Marcos Henrique disse que o processo de escolha do Partido dos Trabalhadores entre os nomes de Cida Ramos, Estela Bezerra e Luciano Cartaxo para disputar a prefeitura de João Pessoa nas eleições do próximo ano, está marcado para o dia 21 de dezembro.

Segundo o vereador, como não há acordo os partidários vão à previa de maneira democrática, mas é certo que o PT terá candidatura própria, tem um projeto para a cidade de João Pessoa e que já vem sendo discutido, agora só falta saber quem será o pré-candidato

Indagado qual a sua preferência entre os nomes postos para a disputa, o vereador não quis revelar.

“Nós temos bons candidatos e não quero me posicionar. Eu já tenho uma pessoa que eu desejo apoiar, mas eu prefiro que essa discussão interna, ela se dê no sentido de construção de uma unidade”, disse.

Caso essa unidade não seja possível, Marcos Henriques disse que vai se posicionar.

“Eu irei explicitar quando não houver mais condições de diálogo. Eu acredito no diálogo, sou sindicalista e sei da importância do diálogo e quero acreditar que a gente vai sair com uma candidatura. Se tiver que haver prévia não terá problema algum”, avaliou.

Ele fez uma advertência para que quem perder na prévia, que apoie o vencedor porque o PT não pode cair em discurso fratricida porque os candidatos são bons e os militantes têm que apostar nessa escolha.