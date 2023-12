Paraibano assume a liderança do Podemos na Câmara Federal em 2024

O deputado federal Romero Rodrigues é o novo líder do Podemos na Câmara Federal. Por meio de anúncio feito na internet, o paraibano disse que assumirá a liderança a partir do próximo ano.

Ele agradeceu a todos da bancada do partido pela eleição, confiança e missão dada para o ano de 2024. “Agora vamos intensificar o trabalho e ajudar na unificação da bancada e também conduzir com dedicação, esforço e esmero a bancada do Podemos, liderando agora no ano de 2024”, pontuou.

O deputado federal que já foi por duas vezes prefeito do município de Campina Grande, sua terra natal, agora está sendo cotado novamente para disputar as eleições municipais, com o apoio do Republicanos e do PSB para fazer frente à reeleição do atual prefeito, Bruno Cunha Lima, a quem ajudou a se eleger em 2020, quando da sua sucessão municipal

Contudo, Romero Rodrigues ainda não se pronunciou sobre o assunto, se pretende ou não disputar as eleições. Conforme pesquisas internas, o deputado federal vem pontuando com boas chances de vencer as eleições, mas ele prefere não comentar ainda. Ele vem dizendo que as eleições de 2024 só serão discutidas no momento propício.