O deputado Wallber Virgolino (PL) anunciou pela internet, nesta quinta-feira (7),que a bancada de oposição conseguiu o restante das assinaturas que faltavam para entrar com o pedido de instalação da CPI do Hospital do Padre Zé junto à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

A CPI vai buscar investigar o esquema de corrupção ocorrido na instituição durante a gestão do ex-presidente Padre Egídio de Carvalho Neto, que foi preso pelo Gaeco/MPPB durante a segunda fase da Operação Indignus, juntamente com duas ex-gestoras financeira e administrativa da instituição. O desvio de recursos chega à casa dos R$ 140 milhões, que envolvem ainda emendas parlamentares.

“Ontem, com a articulação de alguns deputados, conseguimos a assinatura da deputada Dra. Paula (PP) e ontem mesmo protocolamos o pedido de CPI que vai seguir os trâmites legais do regimento interno e as Constituições federal e estadual. Eu acredito que vai ter o recesso agora no dia 20 e após vamos instaurar e vamos dar início aos primeiros atos de investigação da CPI que promete muito”, disse.

O deputado destacou ainda que para quem dizia que era impossível instaurar a CPI e que o governo era muito forte e que iria barrar qualquer tipo de ação da oposição, a bancada mostrou que trabalha com seriedade, união e estratégia. “Eu sei que o governo vai criar vários obstáculos, mas estamos preparados e a verdade vai vir à tona”, enfatizou.

Assinaram a CPI, os seguintes deputados:

Camila Toscano (PSDB)

Wallber Virgolino (PL)

Cida Ramos (PT)

George Morais (União)

Anderson Monteiro (MDB)

Tovar Correia Lima (PSDB)

Sargento Neto (PL)

Tarciano Diniz (União)

Michel Henrique (Republicanos)

André Gadelha (MDB)

Dra. Paula (PP)

Fábio Ramalho (PSDB)