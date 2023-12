A vereadora ´Dona Fátima´ (sem partido), que reassumiu o seu mandato após um período de licença para um procedimento médico, externou a sua insatisfação com o tratamento que tem recebido por parte do governo estadual, que oferece retaguarda aos que fazem oposição à gestão do prefeito Bruno Cunha lima.

Conforme a parlamentar, em entrevista ao Paraibaonline, os seus colegas de oposição estão todos bem contemplados por João Azevedo, mas que no seu caso isto não se materializou, apesar da reunião que teve diretamente com o governador há três semanas.

´Dona Fátima´ disse que não está em cogitação aderir à base do prefeito campinense.

Assista a entrevista: