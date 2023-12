Galdino opina que indecisão de Romero tem dificultado a articulação do governo em CG

Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino (Republicanos), o tempo que o deputado federal Romero Rodrigues pediu para decidir se vai ou não disputar a Prefeitura de Campina Grande em 2024, tem de certa forma dificultado a articulação do governo para colocar o bloco na rua e disputar em pé de igualdade as eleições contra o prefeito Bruno Cunha Lima.

Segundo Galdino, a partir do momento em que o deputado federal decidir se sim ou não, o governo terá tempo para colocar na praça um candidato de peso.

“Esse candidato, com certeza diante do quadro que está em Campina Grande, Romero sendo candidato, é eleito. Não tenho dúvidas disso. Se ele não for, qualquer candidato contra Bruno vai disputar pau a pau, não terá favorito”, argumentou.

Galdino ressaltou ainda que o governador João Azevedo (PSB) deve ter um plano B para o processo eleitoral em Campina Grande e pode escolher entre os nomes do secretário de Saúde, Jhony Bezerra, do deputado Inácio Falcão ou da vereadora Jô Oliveira.

Indagado se ele poderia ser um dos nomes também, Galdino disse que não porque já vota em Pocinho, onde a esposa Eliane Galdino é prefeita e vai para a reeleição. “Estou em outra geografia”, descartou