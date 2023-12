Deputado comenta insatisfação do Republicanos com Cícero e pode não apoiar projeto de reeleição

O deputado Jutay Meneses que retomou nesta quarta-feira (06),às atividades legislativas , após um período de 121 dias de licença, comentou com a imprensa as insatisfações do seu partido Republicanos para com o prefeito de João Pessoa Cícero Lucena (PP).

O deputado afirmou que caso o prefeito não contribua com o Republicanos, ele estará fora da aliança e não vai apoiar a reeleição do gestor da Capital paraibana.

Segundo o deputado, o prefeito precisa conversar com aqueles que são votados na cidade de João Pessoa e com todos integrantes da base do governo de João Azevedo, que precisam ser ouvidos a começar pelo presidente da ALPB, Adriano Galdino.

“Eu acho que a cada tempo que se passa, o prefeito Cícero Lucena vem se afastando mais da base. O PSB também se ressente disso”, comentou.

Jutay Meneses revelou ainda que durante esse tempo todo de gestão só teve uma conversa com Cícero Lucena e nada mais e acha que o prefeito precisa acordar, até porque a oposição está ganhando espaço e o Republicanos em João Pessoa tem que ser ouvido.

“O presidente Hugo Motta tem dado essa liberdade para todos nós de expressarmos aquilo que sentimentos e no momento em que for finalizado esse processo de filiações e da janela partidária em abril, ele vai cobrar de Cícero, se vai apoiar o’desejo dele de estar no senado, se vai contribuir com o crescimento do Republicanos, se assim o for, estarei ao lado do prefeito, caso contrário, estarei fora”, verbalizou.