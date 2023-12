Adriano Galdino: Republicanos deu tempo demais para Romero decidir

O deputado-presidente Adriano Galdino voltou a movimentar o noticiário político no dia de ontem. Primeiramente, focou na sucessão campinense.

“O tempo que Romero Rodrigues pediu tem, de certa forma, dificultado as articulações do governo. A partir do momento que Romero decida sim ou não, o governo terá tempo para colocar na praça um candidato de peso (a prefeito)”, avaliou Galdino.

Adriano situou que Romero “pediu um tempo até o começo do próximo ano” para decidir se vai disputar a PMCG com o prefeito Bruno.

“Para mim, (a direção do) Republicanos deu tempo demais a ele (Romero), opinou.

Ainda conforme o deputado, “este tempo que Romero pediu tem, de certa forma, dificultado a articulação do governo. A partir do momento que Romero decida sim ou não, o governo tem tempo para colocar na praça um candidato de peso”.

“Romero sendo candidato, será eleito, não tenho dúvidas disto. Se Romero não for, qualquer candidato contra o prefeito Bruno vai disputar ´pau a pau´” – avaliou Galdino.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse AQUI.