Vereadora campinense é exonerada de cargo para reassumir o mandato

A edição desta terça-feira do Diário Oficial do Estado publica a exoneração, “a pedido”, de Valéria Silva Aragão do cargo em comissão de Secretária executiva de Economia Solidária.

Valéria é vereadora em Campina Grande, eleita em 2022 pelo PTB, e foi notificada para reassumir o mandato em função da efetivação do vereador Bruno Faustino (PTB), por conta da cassação do mandato de quatro vereadores.

Ainda não foi anunciado se Valéria vai reassumir o mandato e retornar posteriormente ao cargo na gestão do governador João Azevêdo.

O suplente da vez no PTB é ´Severino da Prestação´.