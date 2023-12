A esposa do deputado estadual Júnior Araújo (PSB), Ana Emília Araújo, foi destituída da presidência municipal do PDT em Cajazeiras, no alto sertão paraibano.

Ela estava sendo cotada para disputar o cargo de prefeita do município nas eleições do próximo ano e contava com o apoio do antes adversário ferrenho, o prefeito José Aldemir, e da esposa, a deputada estadual Dra. Paula, ambos do Progressistas.

O fato é que o PSB já está com o nome do líder do governo na Assembleia Legislativa, Chico Mendes, como pré-candidato a prefeito e tem o apoio irrestrito do governador João Azevêdo, que afirmou recentemente em entrevista à imprensa que o PSB tem candidatura própria e que a posição do deputado Júnior Araújo era pessoal e não refletia a do seu grupo político.

O deputado Júnior Araújo não compareceu à sessão desta terça-feira (5) na Assembleia Legislativa e o presidente da Casa, Adriano Galdino, se eximiu de falar sobre o assunto.

Já a deputada Dra. Paula afirmou que Ana Emília é candidata e que a aliança com Junior Araújo está mantida. Disse ainda que a opinião de Chico Mendes não prevalecia para o grupo dela e de José Aldemir.

“Não temos o objetivo de agradar a ninguém, somente ao povo de Cajazeiras”, disse.

Segundo ela, o nome de Ana Emília já está bem aceito pelo povo e se o deputado Junior aceitar que a decisão seja a esposa dele, com certeza ela será a pré-candidata.