Dra Paula diz que opinião do líder do governo não prevalece em Cajazeiras

Com o racha estabelecido entre aliados do governador no município de Cajazeiras, por conta da disputa pela prefeitura municipal entre o PSB e o PDT, a deputada estadual Dra Paula disse em entrevista à imprensa, nesta terça-feira (05), que não houve nenhum acordo entre o seu grupo político e do governador para uma candidatura única.

“A opinião de Chico Mendes para mim não prevalece, nós vivemos num sistema democrático de direito, a aliança é com Júnior Araújo, com o povo de Cajazeiras para o bem da cidade, para o povo que mais precisa. Esse é o nosso objetivo e não de agradar a ninguém somente ao povo”, disse.

Indagada sobre o posicionamento do governador João Azevêdo, que deixou claro que o PSB teria candidatura própria em Cajazeiras e que o pré-candidato é o líder do governo, Chico Mendes, ela disse que é óbvio que o governador vai apoiar a candidatura do PSB seja com quem for, mas que isso em nada vai causar estremecimento com o governo.

“Eu não posso me estremecer com o governo que tem feito e contribuído muito pelo crescimento econômico e social da Paraíba, diminuindo a pobreza, as desigualdades. João Azevêdo é um grande mestre de obras que tem feito muito pela Paraíba”, destacou.

Também indagada sobre se os grupos políticos aliados do governador iriam para um embate em Cajazeiras, a deputada disse que não, mas sim para a disputa de uma eleição democrática até porque é o povo que tem o direito de escolher quem quiser para ser o seu candidato.

“E nós seremos vitoriosos, com certeza”, atestou Dra Paula.