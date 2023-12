Deputado se coloca à disposição para ser vice de Bruno Cunha Lima

O deputado estadual Sargento Neto (PL) disse que é um soldado que está à disposição do grupo e não descartou a possibilidade de disputar as eleições municipais do próximo ano como candidato a vice-prefeito de Campina Grande, ao lado do prefeito Bruno Cunha Lima (PSD).

“Meu nome está à disposição. Quando a gente entra para a política, a gente está disposto a aceitar qualquer desafio”, disse.

O parlamentar frisou que tudo depende de diálogo e de conjunturas e ressaltou a necessidade de vários diálogos para que exista uma definição que auxilie no projeto de reeleição do atual prefeito.